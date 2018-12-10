بكلمات مؤثرة.. ندى بسيوني تنعي محمود القلعاوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي: نشرت الفنانة ندى بسيوني عبر حسابها الشخصي بموقع تويتر تغريدة تنعى بها الفنان الراحل محمود القلعاوي. وكتبت ندى: "وداعًا خفيف الظل، طيب القلب الفنان محمود القلعاوي، رحمة الله عليه وأسكنه فسيح جناته". يُذكر أن الفنان محمود القلعاوي توفى منذ قليل عن عمر ناهز 79، وستشيع الجنازة غدًا بعد صلاة الظهر بمسجد عمر بن عبد العزيز بجوار نادي هليوبوليس مصر الجديدة.

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