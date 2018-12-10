تعرف على موعد جنازة الفنان محمود القلعاوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-بهاء حجازي:

رحل الفنان الكبير محمود القلعاوي عن عالمنا منذ قليل عن عمر ناهز الـ79 عامًا بعد صراع مع المرض.

وسيشيع الجثمان عقب صلاة ظهر الثلاثاء من مسجد عمر بن عبد العزيز بجوار نادى هليوبليس

وأكد الفنان إيهاب فهمي عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية في تصريحات خاصة لمصراوي، وفاة الفنان محمود القلعاوي، بعد صراع مع المرض، أن النقابة تواصل حالًيا اتخاذ الإجراءات الخاصة بتصاريح الدفن.

يُذكر ان الفنان الكبير شارك في العديد من المسرحيات الهامة منها: "الجوكر"، و"أنت حر"، مع الفنان محمد صبحي، ومسرحية و"أنا ومراتي ومونيكا" مع الفنان سمير غانم، وقدم في السينما مجموعة من اهم الأفلام منها: "ريا وسكينه"، و"هدى ومعالي الوزير"، و"لا من شاف ولا من دري" وشارك في التلفزيون،في مسلسلات ناجحة أبرزها: "رحلة المليون"، و"برج الاكابر"، وكان اخر ظهور له من خلال فيلم " على سبايسي".