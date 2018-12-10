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نجوم الفن في عزاءالمنتج أحمد السيد بمسجد عمر مكرم

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نجوم الفن في عزاءالمنتج أحمد السيد بمسجد عمر مكرم
كتبت-إسراء البيهوني:

حضر الفنان سيد رجب، والفنانة إسعاد يونس، وأشرف زكي، ولقاء سويدان، وناهد السباعي، وناهد فهمي، وحنان شوقي، وأحمد عيد، وإسماعيل مختار، وعمرو عبد الجليل، وآيتن عامر، وصبري فواز، وإيهاب

فهمي، الفنان جمال عبد الناصر، وأحمد صيام، ومحمد ياسين، ومحمد علي رزق، وفاء عامر، لقاء الخميسي، أحمد عيد إسماعيل مختار،

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بعزاء مدير المسرح الكوميدي الفنان أحمد السيد المقام حاليا بمسجد عمر مكرم بالتحرير ويتلقي العزاء عدد من الأسرة والأصدقاء.

 

جدير بالذكر أن أحمد السيد توفي مساء أمس الأحد بعد صراع مع المرض، وتم تشييع جثمانه ودفنه بمقابر الأسرة اليوم.

 

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