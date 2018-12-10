كتبت-إسراء البيهوني:
حضر الفنان سيد رجب، والفنانة إسعاد يونس، وأشرف زكي، ولقاء سويدان، وناهد السباعي، وناهد فهمي، وحنان شوقي، وأحمد عيد، وإسماعيل مختار، وعمرو عبد الجليل، وآيتن عامر، وصبري فواز، وإيهابفهمي، الفنان جمال عبد الناصر، وأحمد صيام، ومحمد ياسين، ومحمد علي رزق، وفاء عامر، لقاء الخميسي، أحمد عيد إسماعيل مختار،
جدير بالذكر أن أحمد السيد توفي مساء أمس الأحد بعد صراع مع المرض، وتم تشييع جثمانه ودفنه بمقابر الأسرة اليوم.
شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم الفن في عزاءالمنتج أحمد السيد بمسجد عمر مكرم على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الوفد وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الوفد ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .