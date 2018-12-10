بالفيديو.. مصطفى فهمي يحتفل بعيد زواجه الأول في لبنان

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مصطفى فهمي وزوجته فاتن موسىكتب - أحمد أيوب:
احتفل الفنان مصطفى فهمي و زوجته فاتن موسى، بعيد زواجهما الأول في لبنان، حيث نشرت زوجته عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات"إنستجرام"، فيديو وظهر الثنائي خلال الفيديو يحتفلان بعيد زواجهما الأولفي حفل اقتصر على عدد من الأصدقاء والمقربين في لبنان، قائلة: "عيد جوازنا مع أحلى صحبة".
يذكر أن فاتن موسى ومصطفى فهمي نشرا صورًا
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