بالفيديو.. مصطفى فهمي يحتفل بعيد زواجه الأول في لبنان

مصطفى فهمي وزوجته فاتن موسى

كتب - أحمد أيوب:

احتفل الفنان مصطفى فهمي و زوجته فاتن موسى، بعيد زواجهما الأول في لبنان، حيث نشرت زوجته عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات"إنستجرام"، فيديو وظهر الثنائي خلال الفيديو يحتفلان بعيد زواجهما الأول

في حفل اقتصر على عدد من الأصدقاء والمقربين في لبنان، قائلة: "عيد جوازنا مع أحلى صحبة".

يذكر أن فاتن موسى ومصطفى فهمي نشرا صورًا

وفيديوهات أظهرت تواجدهما بحفل توقيع الرواية الجديدة للكاتبة أحلام مستغانمي، حيث حرصا على التقاط الصور التذكارية معها، كما وقعت لهما على نسخة من الرواية.