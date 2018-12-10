محمد صبحي ناعيًا محمود القلعاوي:"ستظل نورا متوهجا بأعمالك"

صورة ارشيفية

كتب - أحمد أيوب:

نعى الفنان الكبير محمد صبحى، الفنان الراحل محمود القلعاوي الذى توفي منذ قليل بمنزله بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز 79 عاما، وذلك عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي

"فيس بوك"، قائلاً:"البقاء لله .. بكل الحزن أنعي الفنان القدير محمود القلعاوي رفيق كفاح وزميلي وصديقي في الفن .. وداعا أخي الحبيبوستظل نورا متوهجا بأعمالك التي أثبت فيها أنك ممثل لا مثيل لك .. أدعو الله لك بالرحمة وللأسرة العزاء والصبر والسلوان".

يذكر أن جثمان الفنان القدير محمود القلعاوي سوف يشيع بعد ظهر غد الثلاثاء من مسجد عمر بن عبد العزيز.