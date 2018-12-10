- 1/2
- 2/2
صورة ارشيفيةكتب - أحمد أيوب:
نعى الفنان الكبير محمد صبحى، الفنان الراحل محمود القلعاوي الذى توفي منذ قليل بمنزله بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز 79 عاما، وذلك عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي"فيس بوك"، قائلاً:"البقاء لله .. بكل الحزن أنعي الفنان القدير محمود القلعاوي رفيق كفاح وزميلي وصديقي في الفن .. وداعا أخي الحبيب
يذكر أن جثمان الفنان القدير محمود القلعاوي سوف يشيع بعد ظهر غد الثلاثاء من مسجد عمر بن عبد العزيز.
شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صبحي ناعيًا محمود القلعاوي:"ستظل نورا متوهجا بأعمالك" على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الوفد وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الوفد ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .