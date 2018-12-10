شاهد.. البوستر الدعائي لمهرجان الأقصر السينمائي

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صورة ارشيفيةكتبت-إسراء البيهوني:
أطلق مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية بوستر الدورة الثامنة والتي تقام في الفترة من 15 إلى 21 مارس 2018 .
وصمم الأفيش الفنان التشكيلي محمد عبلة وهو يعبر عن مشهد ريفي بسيط، يجسدقيمة العمل ويحتفي بالمرأة صانعة الحضارات، ويجمع امرأة إفريقية وامرأة مصرية يشتركان معًا في أداء طقوس العمل، والألوان المستخدمة بها بهجة وإشراق ترمز
مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية تقيمه مؤسسة شباب الفنانين وبدعم من وزارة الثقافة ووزارات السياحة والخارجية وبالتعاون مع محافظة الاقصر ونقابة المهن السينمائية.
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