تعرف على موعد جنازة الفنان محمود القلعاوي

الراحل محمود القلعاوي

كتب - أحمد أيوب:

رحل الفنان الكبير محمود القلعاوي عن عالمنا منذ قليل عن عمر ناهز الـ79 عامًا بعد صراع مع المرض، ومن المقرر أن يشيع الجثمان عقب صلاة ظهر الثلاثاء من مسجد عمر بن عبد العزيز

بجوار نادى هليوبليس.

يُذكر أن الفنان الكبير شارك في العديد من المسرحيات الهامة منها: "الجوكر"، و"أنت حر"، مع الفنان محمد صبحي، ومسرحية و"أنا ومراتي ومونيكا"

مع الفنان سمير غانم، وقدم في السينما مجموعة من أهم الأفلام منها: "ريا وسكينة"، و"هدى ومعالي الوزير"، و"لا من شاف ولا من دري" وشارك في التليفزيون،في مسلسلات ناجحة أبرزها: "رحلة المليون"، و"برج الأكابر"، وكان آخر ظهور له من خلال فيلم " على سبايسي".