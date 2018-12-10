تعرف على موعد جنازة الفنان محمود القلعاوي

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الراحل محمود القلعاويكتب - أحمد أيوب:
رحل الفنان الكبير محمود القلعاوي عن عالمنا منذ قليل عن عمر ناهز الـ79 عامًا بعد صراع مع المرض، ومن المقرر أن يشيع الجثمان عقب صلاة ظهر الثلاثاء من مسجد عمر بن عبد العزيزبجوار نادى هليوبليس.
يُذكر أن الفنان الكبير شارك في العديد من المسرحيات الهامة منها: "الجوكر"، و"أنت حر"، مع الفنان محمد صبحي، ومسرحية و"أنا ومراتي ومونيكا"
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