سارة درزاوي تنعي الفنان محمود القلعاوي

كتبت - إيمان العوضي

نعت الفنانة سارة درزاوي نجمة مسرح مصر، الفنان الراحل محمود القلعاوي، الذي توفي اليوم عن عمر يناهز الـ٧٩ عاما بعد صراع طويل مع المرض، وذلك خلال حسابها

الشخصي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

يشار إلي أنه سوف يتم تشييع جثمان الفنان الراحل غدا بعد صلاة الظهر

من مسجد عمر بن عبد العزيز خلف نادي هيليوبوليس.

يذكر أن سارة درزاوي تشارك حاليا بمسرحية "الجريمة الكاملة"، والتي من المقرر أن تعرض غدًا الثلاثاء علي خشبة مسرح عبد المنعم جابر بالأسكندرية ويشاركها البطولة الفنان حمزة العيلي.

