رسميا.. انضمام لبلبة لأسرة "كازابلانكا"

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لبلبةكتب - أحمد أيوب:
انضمت الفنانة لبلبة، لأسرة فيلم "كازابلانكا"، وذلك بعد توقيعها عقد العمل مع المنتج وليد منصور، ومن المقررأن تبدأ تصوير أولى مشاهدها بالفيلم الأسبوع الجاري.
يذكر أن فيلم كازابلانكا بطولة أميرة كرارة، غادة عادل، إياد نصار، عمرو عبد الجليل، محمود البزاوي، لبلبة، أحمد داشومن تأليف هشام هلال، إخراج بيتر ميمي، إنتاج وليد منصور.
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