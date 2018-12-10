بعد وفاته .. معلومات لا تعرفها عن محمود القلعاوي

رحل عن عالمنا اليوم، فنان وهب حياتا للفن دون مقابل، حفر أسمة بجدران السينما والمسرح شارك بأعمال مليئة بمزيج من الكوميديا والإنسانية، حجز لنفسة مقعدا في قطار الكوميديا، لا يكل ولا يمل من ضغوط الوسط الفني بل أضاف الكثير بمدارس الكوميديا المتعددة، حيث شارك الفنان الكبير محمد صبحيفي أكثر من عمل، ولد عام 1939 حاصل على ليسانس الحقوق عام 1964، هو الفنان محمود القلعاوي الذي توفي منذ قليل بعد صراع طويل مع المرض.
وترصد "الوفد" لكم أهم أعمال الراحل محمود القلعاوي:
من أبرز أفلامة " برج المراهقين "
ومن ضمن أعماله المسرحية، "أولاد دراكولا" و"عبده يتحدى رامبو" والجوكر "واحد لمون والتاني مجنون" أنت حر و "العم النبيل" و "عفاريت من ورق " و "دون كيشوت ووارك وراك لمع في الكوميديا وصار محاصرا فيها، فعرض له عدة أعمال منها: "رحلة المليون" و"برج الكابر".
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