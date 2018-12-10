بالفيديو.. محامي سعد لمجرد يكشف سبب إطلاق سراحه

كتب - أحمد أيوب:

صرح المحامي الفرنسي تيري هيرزوج، الذي تولى قضية الفنان سعد لمجرد الثانية، والمتهم فيها بالتحرش بفتاة فرنسية تحت تأثير المخدر، أثناء لقائه في برنامج "إم بي سي تريندنج"، بأن سعدا لم يتعاط مخدرات في واقعة "سان تروبي" .

وأكد "تيري" أن الفنان حصل على السراح المؤقت لأن محكمة الاستئناف وجدت أن الحجة التي قدمتها الفتاة لم تعد لها قيمة بعد التأكد من عدم تعاطيه للمخدرات، كما وجدت تناقضًا بين كلامها والرسائل والمكالمات المتبادلة

بينهما.

وقد استعانت المحكمة بالطب الشرعي للتأكد من عدم تعاطي سعد للمخدرات .

يُذكر أن سعد لمجرد حصل مؤخرًا على الإفراج المؤقت من إحدى المحاكم الفرنسية بعد القبض عليه بتهمة التحرش الجنسي بفتاة فرنسية.