عمرو أديب يتبرع بـ1000 بطانية

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أطلق الإعلامي المصري عمرو أديب حملة بعنوان “مصر الدفيانة”، والتي تهدف لتوصيل البطاطين لكل من يحتاجها من الفقراء في هذا الطقس البارد.

الإعلامي المصري قال، خلال برنامجه “الحكاية” والذي يعرض على شاشة قناة MBC مصر، إن الحملة لديها الآن حوالي نصف مليون لحاف وبطانية رغم أنها لا تزال في بدايتها، ودعا الإعلاميين والمواقع الإخبارية للمشاركة الفعالة في الحملة.

أديب أعلن أيضا خلال الحلقة عن تبرعه للحملة بألف بطانية، حيث قال: “وأنا هتبرع بـالف بطانية من النوع المحترم، ودي اقل حاجة اعرف أعملها للحملة”.

وكان الإعلامي عمرو أديب قد بدأ في تقديم برنامجه “الحكاية على قناة MBC مصر في شهر سبتمبر الماضي، وأقامت شبكة قنوات MBC، حفلًا كبيرا بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، للإعلان الرسمي عن انطلاق البرنامج.

وظهرعمرو أديب على مسرح الحفل، الذي تم تصميمه على هيئة ديكور برنامج “الحكاية”، وسط تصفيق حار من الحضور، حيث رحب في البداية بالحضور، مؤكدا أنه يعلم وشوش جميع الحاضرين، وأن لكل منهم معه حكاية لم تغب عن ذاكرته.

أديب قدم الحفل وكأنه يقدم حلقة على الهواء، وبدأ يحكي حكايته مع شبكة قنوات mbc منذ البداية، وذلك عندما طلبه الشيخ وليد الإبراهيمي لتقديم برنامج أراب جوت تالنت في mbc، وفي هذه التجرِبة كان أول استخدام لجملة فلة شمعة منورة الذي يشتهر بها، مؤكدا أنه بعد هذه التجرِبة تمنى أن يعود للعمل في mbc حتى جاء له عرض mbc مصر ليقدم برنامج “الحكاية”.