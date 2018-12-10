وفاة الفنان محمود القلعاوي بعد صراع مع المرض

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

توفي مساء الاثنين، 10 من شهر ديسمبر، الفنان المصري محمود القلعاوي، بعد صراع مع المرض، عن عمر يناهز 79 عاما.

ومن المقرر أن يتم تشييع الجثمان من مسجد عمر بن عبدالعزيز بجوار نادي هليوبوليس الثلاثاء 11 من ديسمبر، وأكد الفنان أشرف زكي، نقيب الممثلين ان النقابة تقوم بكافة الإجراءات اللازمة للدفن.

يذكر أن الفنان الكبير محمود القلعاوى، قدم العديد من العروض المسرحية المتميزة مع نجمى الكوميديا الكبار محمد صبحى ومحمد نجم وغيرهما، منها “أولاد دراكولا” و”عبده يتحدى رامبو” والجوكر “واحد لمون والتاني مجنون” أنت حر و “العم النبيل” و “عفاريت من ورق “، كما شارك فى العديد من الأعمال التليفزيوينة المتميزة.