- 1/2
- 2/2
رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
توفي مساء الاثنين، 10 من شهر ديسمبر، الفنان المصري محمود القلعاوي، بعد صراع مع المرض، عن عمر يناهز 79 عاما.
ومن المقرر أن يتم تشييع الجثمان من مسجد عمر بن عبدالعزيز بجوار نادي هليوبوليس الثلاثاء 11 من ديسمبر، وأكد الفنان أشرف زكي، نقيب الممثلين ان النقابة تقوم بكافة الإجراءات اللازمة للدفن.
يذكر أن الفنان الكبير محمود القلعاوى، قدم العديد من العروض المسرحية المتميزة مع نجمى الكوميديا الكبار محمد صبحى ومحمد نجم وغيرهما، منها “أولاد دراكولا” و”عبده يتحدى رامبو” والجوكر “واحد لمون والتاني مجنون” أنت حر و “العم النبيل” و “عفاريت من ورق “، كما شارك فى العديد من الأعمال التليفزيوينة المتميزة.
شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الفنان محمود القلعاوي بعد صراع مع المرض على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة جلولي وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي جلولي ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .