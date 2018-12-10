نجوم يتضامنون مع راغب علامة بعد تلقيه تهديدًا بالقتل

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تضامن عدد من نجوم الفن، مع الفنان اللبناني راغب علامة، بعد تلقيه تهديدات بالقتل من قبل نائب لبناني على الهواء.

وكان عضو كتلة لبنان القوي النائب حكمت ديب، انتقد أغنية «طار البلد»، التي طرحها راغب علامة، وتتعرض للسلبيات الموجودة بلبنان، وقال النائب في حوار تليفزيوني لقناة «أو تي في»: «هيدا لازم يطير رأسه، شو يعني طار البلد، شو هاللامسئولية».

وأثار تصريح النائب ضجة كبيرة على مواقع التواصل، وتضامن النشطاء معه في هاشتاج «متضامن مع راغب علامة».

الإعلامي اللبناني نيشان، قال عبر صفحته بموقع «تويتر»: «من نوائب الدّهر أن يَتَفَوَّه نائب مسئول بكلام غير مسئول يُسيء إلى فنّان تُرفع الرؤوس بمسيرته، وأكاد أجزم أن الأستاذ حكمت ديب نادِمٌ على تعبيره».

وأضاف: «راغب علامة لك وفير الاحترام والتقدير ونزار فرنسيس وجان ماري رياشي».

و رد راغب علامة قائلا: «الشكر الجزيل لك أخي نيشان، لكني أشك بأن تكون زلة لسان، الواضح بأن هذا التهديد وليس التعبير كان مطبوخ سلفا».

كما تضامن معه الفنان عاصي الحلاني، معه قائلا: «لن تنبعث شرارة الإصلاح في هذا الظلام الحالك إلا إذا تعلمت الشعوب وحافظت على حقوقها ودافعت عنها بالثورة القائمة على العلم والعقل وتقبل الآخر وليس يا سعادة النائب من خلال تقطيع الرؤوس، نحنا بلد ديمقراطي ولنا الحق في التعبير والتغير، وما منوطي راسنا الا للي خلقنا».

و رد عليه «علامة»، قائلًا: «بوجود نواب يهددون بقطع رأسنا ويتصرفوا علنا كدواعش، أكيد طار البلد، إنت خفت من أغنيتي وعم تهددني، أنا ما بخاف من تهديدك لكني الآن أقدم إخبار إلى فخامة الرئيس ودولة الرئيس نبيه بري ودولة الرئيس سعد الحريري وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية بأن حكمت ديب هددني بقطع رأسي».

ووجه خالد علامة، نجل الفنان اللبناني، رسالة للنائب حكمت ديب قائلا: «راغب علامة ما بخاف من واحد متلك، راغب علامة طير البلد بالأغاني وإنتوا طيرتوها بالسرقة والفساد، وجرب تقرب لوالدي لتشوف الشعب اللبناني شو راح يعمل فيك».