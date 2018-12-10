باسل خياط يحتفل بعيد ميلاد زوجته في دبي – بالصور

متابعة الخليج 365: احتفل النجم السوري باسل الخياط بعيد ميلاد زوجته على طريقته الخاصة.

ونشر باسل خياط عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي صورًا تجمعه مع زوجته من الإحتفالية التي أقامها لها في أحد المطاعم بمدينة دبي، وكتب بتعليقه عليها: “مع حبيبتى كل سنة وإنتى طيبة”.

على صعيد آخر، تعاقد باسل خياط رسميًا مع شركة “إيغل فيلمز” على تقديم مسلسل جديد من بطولته خلال سباق دراما رمضان المقبل، وذلك بعد النجاح الساحق الذي حققه في العام الماضي بمسلسلي “الرحلة” في مصر “وتانغوم” في لبنان.