محمد منير يحطّم المليون الأوّل!

متابعة الخليج 365: يواصل الفنان المصري محمد منير حصد نجاح أغنيته الجديدة “طاق طاقية” التي طرحها مؤخرًا عبر المتاجر الرقمية الكبرى.

وتخطى الفيديو الرسمي الخاص بالأغنية المليون مشاهدة عبر قناة محمد منير الرسمية على موقع “يوتيوب” العالمي للفيديوات في فترة لا تتعدَ الأسبوع على إطلاقها.

أغنية “طاق طاقية” هي من كلمات أحمد مرزوق، ألحان محمد رحيم، توزيع، مكس وماستر أسامة الهندي.

الجدير ذكره أن محمد منير كشف مؤخرًا عن البوستر الخاص بالألبوم المنتظر في مفاجأة مميّزة للجمهور ومحبّيه.