مايلي سايرس: والدتي سبب عودتي للمخدرات

متابعة الخليج 365: في تصريح صادم لها، أعلنت المغنية الامريكية مايلي سايرس عن عودتها لتعاطي المخدرات و”الحشيش” مجددًا، والغريب أن من شجعتها على ذلك كانت والدتها.
وقالت مايلي لصحيفة “ذا صن” البريطانية أنها لا تتناول المخدرات سوى في أوقات الترفيه وليس في أوقات العمل وأثناء التصوير أو التسجيل أو في حفلاتها، لأنها قد تفقد الوعي والتركيز تمامًا.
وكانت مايلي قد ابتعدت منذ فترة عن التعاطي من أجل التفرغ لتحضير ألبومها الجديد Younger، ولا يزال الغموض يسيطر على علاقتها بالنجم العالمي ليام هيمسورث حول موعد حفل زفافهما.
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