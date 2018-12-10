ياسمين صبري تخوض أولى بطولاتها المطلقة

متابعة الخليج 365: تعاقدت الممثلة المصرية الشابة ياسمين صبري على بطولة مسلسل جديد بعنوان “حكايتي”.
العمل من تأليف محمد عبد المعطي، إخراج أحمد سمير فرج ومن إنتاج شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي، ويجري حاليًا التحضير له، ليكون بمثابة أولى بطولات ياسمين صبري المطلقة في عالم الدراما.
الجدير ذكره أن ياسمين صبري غابت عن الدراما التليفزيونية العام الماضي وقدمت مجموعة من الأفلام السينمائية أبرزها فيلمي “ليلة هنا وسرور” أمام محمد عادل امام و”الديزل”.
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