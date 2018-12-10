طرح البرومو الدعائي الأول لفيلم BrightBurn – بالفيديو

متابعة بتجــــــــــــــرد: طرحت الشركة المنتجة لفيلم BrightBurn البرومو الدعائي الرسمي الخاص بالعمل تمهيدًا لعرضه في الصالات السينمائية ابتداءً من يوم 24 أيار/مايو المقبل في الولايات المتحدة الأمريكية.

الفيلم تدور أحداثه ضمن إطار من الرعب والتشويق حول فكرة وصول طفل من عالم أخر إلى الأرض، وبدلًا من أن يصبح بطلًا للبشرية، يثبت أنه مخلوق أكثر شرًا.

الجدير ذكره أن فيلم BrightBurn هو من إخراج ديفيد ياروفيسكي، ومن تأليف براين جون، ومارك جان، وبطولة كل من إليزابيث بانكس، ميريديث هاجنر، ديفيد دينمان، مات جونز، جريجوري آلان ويليامز، جنيفر هولاند، ستيف أجي، بيكي واهلستروم، إليزابيث بيكا وكريستيان فينلايسون.