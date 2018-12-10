متابعة بتجـــــــــــــرد: أثار الممثل السوري عابد فهد ضجة كبيرة بسبب تصريحه الأخير خلال مقابلة له وزوجته زينة اليازجي ضمن برنامج “حكايتي مع الزمان.”
وفي التفاصيل، فقد قال فهد إن الفنان يُصبح وحيداً ويتخلى عنه أصدقاء الوسط الفني حين يَكبر في السن ويُصبح من دون عمل.
وأشار عابد إلى إن الأمثلة كثيرة عن فنانين وأسماء كبيرة عاشوا الوحدة في نهاية حياتهم.
وقال “هناك فنانين مرضوا وماتوا ولم يشعر بهم أحد” وتابع “ما أقوله أؤكده بثقة لأنه يعكس الحقيقة”.
شكرا لقرائتكم خبر عن عابد فهد يثير الجدل.. “نجوم مرضوا وماتوا ولم يشعر بهم أحد” – بالفيديو على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة بتجرد وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي بتجرد ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .