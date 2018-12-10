عابد فهد يثير الجدل.. “نجوم مرضوا وماتوا ولم يشعر بهم أحد” – بالفيديو

متابعة بتجـــــــــــــرد: أثار الممثل السوري عابد فهد ضجة كبيرة بسبب تصريحه الأخير خلال مقابلة له وزوجته زينة اليازجي ضمن برنامج “حكايتي مع الزمان.”

وفي التفاصيل، فقد قال فهد إن الفنان يُصبح وحيداً ويتخلى عنه أصدقاء الوسط الفني حين يَكبر في السن ويُصبح من دون عمل.

وأشار عابد إلى إن الأمثلة كثيرة عن فنانين وأسماء كبيرة عاشوا الوحدة في نهاية حياتهم.

وقال “هناك فنانين مرضوا وماتوا ولم يشعر بهم أحد” وتابع “ما أقوله أؤكده بثقة لأنه يعكس الحقيقة”.