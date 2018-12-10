إيد شيران يحقق إنجازًا رقميًا جديدًا

متابعة الخليج 365: تخطت أغنية النجم العالمي إيد شيران الشهيرة Shape Of You الـ2 مليار استماع عبر تطبيق Spotify العالمي. وتعتبر Shape Of You أوّل أغنية حول العالم تتجاوز هذا الرقم القياسي عبر “سبوتيفاي” الذي يعتبر الأشهر بين التطبيقات الرقمية الخاصة بالأغاني. الجدير ذكره أن إيد شيران حصد عن الأغنية على جائزة أفضل أغنية في حفل توزيع جوائز Kids Choice Awards الذي أقيم في مسرح “ذا فورم” بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية في شهر آذار/مارس الماضي.

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