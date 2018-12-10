شيرين عبد الوهاب تكشف سبب بكائها في حفل الكويت

ظهرت الفنانة شيرين عبد الوهاب، خلال الفيديو الذى تداول عبر مواقع التواصل الاجتماعى، فى الحفل الغنائى لها فى الكويت.

وانهارت "عبد الوهاب" من البكاء على المسرح أثناء غنائها ولم تتمالك نفسها، حيث قالت: "سامحوني أنا بابا واحشنى اوى النهاردة"، وذلك لأنها حلمت بوالدها أثناء وصولها للكويت.

الجدير بالذكر أن شيرين عبد الوهاب، وقدمت مجموعة من افضل أغانيها فى الحفل، ولاقت تفاعل كبير من الجماهير .