دلال عبد العزيز تؤكّد أن " أعز الولد" مختلف

القاهرة - محمد عمار
كشفت الفنانة دلال عبد العزيز أن فيلم "أعز الولد" يختلف تمامًا عن فيلم "الحفيد" , موضحة أن الشئ الوحيد المشترك هو اشتراك الفنانة الكبيرة ميرفت أمين في بطولة العملين .
وأشارت أن "أعز الولد" من الأعمال السينمائية الاجتماعية التي تفتقدها السينما منذ زمن , موضحة أن العمل تدور أحداثه حول مجموعة من الجدات اللاتي يعانين من تربية أبناء أولادهن في ظل التطور الذي يشهده هذا الجيل .
واستقرت مخرجة العمل سارة نوح على أماكن التصوير , حيث سيتم التصوير في بعض الأماكن والأحياء , منها مصر الجديدة وشوارع وسط القاهرة .
يذكر أن الفنانة دلال عبد العزيز تصور حاليًا فيلم "كازبلانكا" مع أمير كرارة
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