دلال عبد العزيز تؤكّد أن " أعز الولد" مختلف

كشفت الفنانة دلال عبد العزيز أن فيلم "أعز الولد" يختلف تمامًا عن فيلم "الحفيد" , موضحة أن الشئ الوحيد المشترك هو اشتراك الفنانة الكبيرة ميرفت أمين في بطولة العملين .

وأشارت أن "أعز الولد" من الأعمال السينمائية الاجتماعية التي تفتقدها السينما منذ زمن , موضحة أن العمل تدور أحداثه حول مجموعة من الجدات اللاتي يعانين من تربية أبناء أولادهن في ظل التطور الذي يشهده هذا الجيل .

واستقرت مخرجة العمل سارة نوح على أماكن التصوير , حيث سيتم التصوير في بعض الأماكن والأحياء , منها مصر الجديدة وشوارع وسط القاهرة .

يذكر أن الفنانة دلال عبد العزيز تصور حاليًا فيلم "كازبلانكا" مع أمير كرارة