عزت العلايلى يواصل تصوير مشاهده فى مسلسل "قيد عائلى"

يستكمل الفنان القدير عزت العلايلى تصوير مشاهده فى مسلسل "قيد عائلى" بمنطقة الهرم ، حيث يظهر خلال السياق الدرامي لأحداث المسلسل بشخصية تاجر أخشاب كبير، وزوج الفنانة ميرفت أمين يتعرض للعديد من المواجهات مع تجار الأخشاب فى السوق فى إطار درامى مشوق,ويواجه عزت صراعات كثيرة بين عائلتين على الميراث والنسب وأيهما الأجدر بالبقاء، على الرغم من وجود الحب وصلة الرحم بين العائلتين ولكن تسخن الصراعات وتكبر بينهم.

يشار إلي ان مسلسل "قيد عائلى" تأليف محمد رجاء وإخراج تامر حمزة، ويضم عددًا كبيرًا من الفنانين منهم ميرفت أمين وبوسى وصلاح عبد الله وسيمون وميريهان حسين، ودنيا عبد العزيز ونضال الشافعى وأحمد التهامى وأميرة هانى وكارولين عزمى، كريم عبد الخالق وعدد آخر من الفنانين الشباب وينتمى لأعمال الـ45 حلقة وهو مرشح للعرض فى الموسم الشتوى.