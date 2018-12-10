جمال عبدالناصر يكشف تفاصيل مرضه منذ أكثر مِن 12 عامًا

كشف الفنان جمال عبدالناصر لجمهوره عن تفاصيل إصابته بمرض الكبد منذ أكثر من 12 عامًا، خلال ظهوره في أحد البرامج التلفزيونية.

وقال عبدالناصر: "ذهبت إلى طبيب وشخّص حالتي على أنني مصاب بالقولون العصبي، لكن في ذات مرة تدهورت حالتي وتقيأت دما، وأجريت فحوصا وأشعة واكتشفت أنني مريض كبد بالصدفة وأحتاج إلى زراعة وتعلمت أن أثق بربنا والقدر".

وأكد عبدالناصر أنه ظل يُعاني من المرض فترة طويلة حتى عام 2010، حتى وجد شخصًا يتبرع له بالكبد، مشيرًا إلى أنه لا يعرفه معرفة شخصية ولديه رهبة شديدة من رؤيته.