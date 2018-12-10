حقيقة إشاعات انفصال معز مسعود عن شيري عادل

انتشرت إشاعات كثيرة بشأن انفصال معز مسعود عن شيري عادل منذ أشهر، ولا يعلم أحد ما إذا كانت الفنانة شيري عادل عادت إلى زوجها الداعية معز مسعود، أم أنهما انفصلا نهائيا بالطلاق.

ونشرت الفنانة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، صورة جديدة لها، وعلقت عليها تعليقا لافتا، وكتبت "إذا نظرت وراءك ولم تجد أي شيء مثير لإعجابك.. فأنت تسير في الطريق الصحيح"، وهو ما فسره البعض بأنها تلمح لانفصالها عن زوجها، رغم عدم كتابة ذلك بشكل واضح.

وأكد هذا الاحتمال غياب صورة الزوج في كل حسابات الفنانة عبر مواقع التواصل، لفترة تزيد على 4 أشهر، ودون ذكر أي كلمة عنه، رغم حرص "شيري" على نشر العديد من الصور خلال هذه الأشهر، لكن دون زوجها، وآخر صورة نشرتها الفنانة عبر حسابها على "إنستغرام" لها مع زوجها، كانت قبل أشهر وبعد انتشار خبر طلاقهما، وهي الصورة التي علقت عليها قائلة: "فضول الإعلام واقتحام الناس لحياتنا بيؤذينا لأبعد الحدود.. لو إحنا عاوزين نقول لكم حاجة، إحنا هانقولها لكم سوا وبكل وضوح، من فضلكم احترموا حياتنا الشخصية.. التوقيع: شيري ومعز".

وأعلن الباحث والمنتج معز مسعود زواجه من الفنانة شيري عادل في يوليو/ تمُّوز الماضي، وذلك بعد انفصاله وزواجه القصير من بسنت نور الدين، وأعلن معز مسعود زواجه من شيري عادل في بيان له، مؤكدًا أن الزواج تم منذ عدة أشهر، وأحدث زواج شيري عادل من معز مسعود "الفنانة والداعية" جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كما أحدث خبر انفصالهما بعد شهر واحد من زواجهما ضجة أكبر.