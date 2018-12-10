رانيا يوسف تكشف عن تلقيها عرضًا للمشاركة في فيلم أجنبي

كشفت الفنانة المصرية رانيا يوسف عن تلقيها عرضًا للمشاركة في فيلم أجنبي, وجاء ذلك خلال مداخلة هاتفية لها ضمن برنامج "الحكاية" الذي يقدّمه الإعلامي عمرو أديب على شاشة قناة mbc مصر.

ويبدو أن رانيا يوسف لم ترغب في الكشف عن أي تفاصيل عن الفيلم, وعلى سبيل المزاج سألها أديب عما إذا كانت ستظهر بالفستان أو من دونه، فأجابت أنها ستشارك في العمل بملابس مصرية وبشخصية امرأة مصرية، وقالت "ربنا عالم بالنوايا والقلوب".

ونشرت رانيا المقطع على حسابها على "إنستغرام"، وأكّدت من خلال ذلك مشاركتها في العمل الأجنبي.

وكتبت "انتظروني في فيلم أجنبي خلال الفترة المقبلة". موجّهة الشكر لنقابة المهن التمثيلية بعدما ساندتها في أزمتها الأخيرة، ونقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي، وأيضًا المحامي الكبير شعبان سعيد والفنان أيمن عزب".

وتأتي هذه الخطوة العالمية بعد الأزمة التي عاشتها الفنانة إثر الضجة التي أحدثها فستانها المُثير خلال الحفلة الختامية لمهرجان القاهرة السينمائي .