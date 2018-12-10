سعد لمجرّد يُعلن عن تصوير كليب لأغنية"بدك إيه" بعد إطلاق سراحه

نشر الفنان المغربي سعد لمجرّد صورة جديدة له عبر حسابه على تطبيق "إنستغرام" كهدية لجمهوره ,وذلك بعد أيام على إطلاق السلطات الفرنسية سراحه مؤقتًا عقب قيامه بدفع كفالة مالية.

وأعلن في تعليقه عن مفاجأة جديدة لمحبيه وهي إطلاق فيديو كليب لأغنيته بعنوان "بدك إيه" في 17 من الشهر الجاري، فتفاعل جمهوره بشكل كبير مع الخبر والصورة التي نالت إعجاب الآلاف منهم، وانهالت التعليقات التي تمنت له الصحة والعافية والصبر للتخلص من أزمته.

وبدا لمجرّد في الصورة بصحة جيدة، وكان داخل حمام السباحة، وعبّر عن سعادته بخروجه من أزمته حتى وإن كانت بشكل مؤقت، ووجّه الشكر إلى عائلته وأصدقائه وكل من سانده.

و كشف موقع "فرانس 24" أن محكمة الاستئناف قررت إطلاق سراح لمجرّد بشروط عدة، أولها دفع كفالة مالية ضخمة قدرت بـ 75 ألف يورو.

و فرضت المحكمة على لمجرد عدم مغادرة منزله مع تسليم جواز سفره إلى السلطات الفرنسية، وكتابته تعهد بعدم مغادرة باريس تحت أي ظرف، كما أن عليه أن يزور مركز الشرطة مرة أسبوعياً لحين النطق بالحكم.

وكانت انتشرت مؤخرًا صورة لمجرّد مع أصدقائه، بعدما أكدت مصادر مقرّبة منه أنه تم إطلاق سراحه، مساء الأربعاء 5 ديسمبر/كانون الأول، وذلك بقرار من قاضي الحريات والاحتجاز الفرنسي، في تهمة اغتصابه الفتاة الفرنسية لورا بريول.

وكشفت المصادر أن الفنان المغربي ستتم محاكمته فقط بتهمة العنف والاعتداء الجنسي عن نفس القضية في 2019.