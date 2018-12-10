أصالة تسخر من فستان رانيا يوسف وتثير ضحكات الجمهور

وجّهت النجمة أصالة في بداية حفلها الذي أُقيم على مسرح "الماركي" في التجمع الخامس، الجمعة، تساؤلًا لجمهورها عن فستانها، وقالت "هل الفستان شفاف؟" وهو ما أثار موجة من السخرية بينهم.

وهي المرة الأولى التي تقف فيها أصالة على مسرح الماركي، والذي رفع لافتة كامل العدد، وحرصت خلاله على أداء مجموعة من أشهر أغانيها، إضافة إلى أغانيها الجديدة، ومنها "الحقيقة"، التي طرحتها حديثا.

وكانت الجهة المنظمة للحفل، قد طرحت تذاكر الحفل على 4 فئات، الأولى بمبلغ 500 جنيه للدرجة العادية البرونزية، والثانية بمبلغ 750 جنيها للدرجة العادية الفضية، والثالثة بـ850 للدرجة الذهبية، والأخيرة بألف جنيه لـVIP" ونفدت جميعها.