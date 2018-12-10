شكرا لقرائتكم خبر عن رمضان 2019.. "أوس أوس" ينضم لقائمة نجوم مسلسل "هوجان" لـ محمد إمام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضم الفنان محمد أسامة، الشهير بـ"أوس أوس" نجم مسرح مصر، لنجوم مسلسل هوجان للنجم محمد إمام، الذى يخوض السباق الرمضانى لعام 2019، ضمن باقة من أقوى المسلسلات التى تنتجها شركة سينرجى، للمنافسة خلال الموسم الدرامى للعام المقبل.



أوس أوس يوقع عقد مسلسل هوجان

وقال الفنان محمد أسامة، عقب توقيعه العقد: "توكلنا على الله.. مسلسل هوجان مع العسل محمد إمام، والسكر كريم محمود عبد العزيز، إنتاج تامر مرسى، تأليف محمد صلاح العزب، إخراج شرين عادل.. رمضان 2019 بإذن الله، دعواتكم".



تدوينة الفنان محمد أسامة

وكان محمد إمام أعلن عن مسلسله لرمضان 2019 الذى يحمل اسم "هوجان" وهو من تأليف محمد صلاح العزب، ومن إخراج شيرين عادل ومن إنتاج شركة سينرجى، ويشارك فى بطولته الفنان كريم محمود عبد العزيز ويتم الإعلان عن باقى الأبطال الأيام القليل المقبلة.