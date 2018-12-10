شكرا لقرائتكم خبر عن بعد 17 عاما.. يحيى الفخرانى يعيد تقديم "الملك لير" على خشبة المسرح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر النجم الكبير يحيى الفخرانى إعادة تقديم رواية "الملك لير"، للكاتب وليام شيكسبير، على خشبة المسرح مرة أخرى بعد 17 عامًا من عرضها للمرة الأولى، حيث بدأ عقد بروفات ترابيزة فى مكتب منتج العمل مع اختيار الفنانين المشاركين فى البطولة وذلك تمهيداً لبدء عرضها فى شهر فبراير المقبل على أحد المسارح الخاصة، ومن المقرر أن يتولى اخراجها المخرج المسرحى تامر كرم.



يحيى الفخرانى بشخصية الملك لير

وقدم يحيى الفخرانى "الملك لير" على خشبة المسرح قبل 17 عاماً، وتحديداً عام 2011، حيث أخرجها مسرحيا أحمد عبد الحليم وتليفزيونياً جمال عبد الحميد، وشارك فى بطولتها سوسن بدر، أحمد سلامة، ريهام عبد الغفور، أشرف عبد الغفور، سلوى محمد على، مروة عبد المنعم، رشدى الشامى، عهدى صادق وآخرين وحققت المسرحية نجاحاً جماهيرياً كبيراً.



الملك لير

تدور أحداث المسرحية حول "الملك لير" الذى قرر أن يوزع أملاكه على بناته الثلاثة ولأن ابنته الصغرى لم تشأ أن تنافقه فقد حرمها من نعمه، وأثناء توزيعه للأملاك اشترط أن يقيم مع كل واحدة من بناته لفترة معينة غير أن ابنتيه الكبيرتان تقرران الاستيلاء على كل شئ وتطردا والدهما الذى لا يجد الملاذ سوى لدى ابنته الصغرى.



مشهد من مسرحية الملك لير عام 2001

ويستمر يحيى الفخرانى فى التواجد على خشبة المسرح بعدما قدم مسرحيته الأخيرة "ليلة من ألف ليلة" بالمسرح القومى خلال 3 مواسم وشارك فى بطولتها لطفى لبيب، هبة مجدى، محمد محسن، ضياء عبد الخالق، سلمى غريب، موسيقى وألحان أحمد صدقى، وديكور محمد الغرباوى، وأزياء نعيمة العجمى، وتنفيذ موسيقى يحيى الموجى، استعراضات مجدى صابر، وإخراج محسن حلمى.



يحيى الفخرانى وسوسن بدر