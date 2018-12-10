شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الفنان محمود القلعاوى عن عمر يناهز 79 عاما والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توفى منذ قليل الفنان الكبير محمود القلعاوى بمنزله بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز 79 عاما، وسوف يتم تشييع جثمانه بعد ظهر غد الثلاثاء من مسجد عمر بن عبد العزيز بجوار نادى هليوبليس.
ومن جانبه أكد الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية، أن النقابة تواصل حاليا اتخاذ الإجراءات الخاصة بتصاريح الدفن، بعد أن تم إخطارهم بالوفاة.
يذكر أن الفنان الكبير محمود القلعاوى، قدم العديد من العروض المسرحية المتميزة مع نجمى الكوميديا الكبار محمد صبحى ومحمد نجم وغيرهما، منها "أولاد دراكولا" و"عبده يتحدى رامبو" والجوكر "واحد لمون والتاني مجنون" أنت حر و "العم النبيل" و "عفاريت من ورق "، كما شارك فى العديد من الأعمال التليفزيوينة المتميزة.
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