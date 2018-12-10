تعرف على القائمة الكاملة لترشحيات "جوائز اختيار النقاد" لعام 2018‎

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مروان الطيب:
أعلنت "جمعية نقاد السينما" والمعروفة باسم "جوائز اختيار النقاد للأفلام" في دورته الـ24 هذا العام عن قوائمها لأفضل أفلام 2018. وحاز عدد من أهم الأعمال السينمائية هذا العام بعدد من الترشحيات؛ أهمها فيلم "The Favourite" بـ14 ترشيح منهم أفضل فيلم، أفضل مخرج، أفضل ممثلة، وأفضل ممثلة مساعدة.
كما حصل فيلم الأبطال الخارقين "Black Panther" على 12 ترشيحًا، وفيلم "First Man" على 10 ترشحيات، كما تساوى "Mary Poppins Returns- A Star is Born- Vice" بـ9 ترشيحات، وحصل فيلم الدراما "Roma" على 8 ترشحيات، وفيلم "Green Book" على 7 ترشيحات.
ومن المقرر أن يتم الإعلان عن الأفلام الفائزة يوم الأحد الموافق 13 يناير المقبل، في عرض مباشر وحصريًا لعملاء شبكة "CW".
إليكم القوائم الكاملة للترشحيات:
أفضل فيلم:
Black Panther
BlaKkKlansman
The Favourite
First Man
Green Book
If Beale Street Could Talk
Mary Poppins Retunrs
Roma
A Star is Born
Vice
أفضل ممثل:
كريستيان بيل- Vice
برادلي كوبر- A Star is Born
ويليام ديفو- At Eternity’s Gate
ريان جوسلينج- First Man
إيثان هوك- First Reformed
رامي مالك- Bohemian Rhapsody
فيجو مورتنسن- Green Book
أفضل ممثلة:
ياليتزا اباريسيو- Roma
إميلي بلانت- Mary Poppins Returns
جلين كلوز- The Wife
توني كوليت- Hereditary
أوليفيا كولمان- The Favourite
ليدي جاجا- A Star is Born
ميليسا مكارثي- Can You Ever Forgive Me?
أفضل ممثل مساعد:
ماهر شالا علي- Green Book
تيموثي تشالاميت- Beautiful Boy
ادم درايفر- BlakKklansman
سام إيليوت- A Star is Born
ريتشارد اي جرانت- Can You Ever Forgive Me?
مايكل بي جودن- Black Panther
أفضل ممثلة مساعدة:
إيمي ادامز- Vice
كلير فوي- First Man
نيكول كيدمان- Boy Erased
ريجينا كينج- If Beale Street Could Talk
إيما ستون- The Favourite
ريتشل وايز- The Favourite
أفضل ممثل/ ممثلة صاعد:
إيلسا فيشر- Eighth Grade
توماسن ماكنزي- Leave No Trace
ايد اوكسنبولد- Wildlife
ميلسنت سيموندز- A Quiet Place
اماندلا ستنبرج- The Hate U Give
صاني سوجيك- Mid90s
أفضل فيلم عمل سينمائي:
Black Panther
Crazy Rich Asians
The Favourite
Vice
Widows
أفضل مخرج:
دامين شازيل- First Man
برادلي كوبر- A Star is Born
ألفونسو كوران- Roma
بيتر فاريللي- Green Book
يورجوس لانثيموس- The Favourite
سبايك لي- BlackKklansman
ادم مكاي- Vice
أفضل سيناريو سينمائي:
بو برنهام- Eighth Grade
ألفونسو كوران- Roma
ديبورا ديفيس وتوني مكنمارا- The Favourite
ادم مكاي- Vice
بول شريدر- First Reformed
نيك فاليلونجا وبيتر فاريللي- Green Book
براين وودز وجون كراسينسكي- A Quiet Place
أفضل سيناريو مأخوذ من نص أدبي:
ريان كوجلر- Black Panther
جيف وايتي ونيكول هولوفسنر- Can You Ever Forgive Me?
باري جينكنز- If Beale Street Could Talk
اريك روث وبرادلي كوبر- A Star is Born
جوش سينجر- First Man
سبايك لي وتشارلي واتشل- BlakKklansman
أفضل تصوير سينمائي:
ألفونسو كوران- Roma
جيمس لاكستن- If Beale Street Could Talk
ماثيو ليباتيك- A Star is Born
ريتشل موريسون- Black Panther
روبي راين- The Favourite
لينوس ساندجرين- First Man
أفضل تصميم إنتاجي:
Black Panther
Roma
Crazy Rich Asians
The Favourite
First Man
Mary Poppins Returns
أفضل مونتاج سينمائي:
A Star is Born
Vice
First Man
Roma
The Favourite
Widows
أفضل تصميم أزياء:
Mary Queen of Scots
Black Panther
Bohemian Rhapsody
The Favourite
Mary Poppins Returns
أفضل مكياج:
Black Panther
Bohemian Rhapsody
The Favourite
Mary Queen of Scots
Suspiria
Vice
أفضل مؤثرات بصرية:
Avengers: Infinity War
Black Panther
First Man
Mary Poppins Returns
Mission Impossible: Fallout
Ready Player One
أفضل فيلم رسوم متحركة:
The Grinch
Incredibles 2
Isle of Dogs
Mirai
Ralph Breaks the Internet
Spider- Man: Into the Spider-Verse
أفضل فيلم بلغة أجنبية:
Burning
Capernaum
Cold War
Roma
Shoplifters
أفضل أغنية:
All the Star- Black Panther
Girl in the Movies- Dumplin
I’ll Fight- RBG
The Place Where Lost Things Go- Mary Poppins Returns
Shallow- A Star is Born
Trip a Little Light Fantastic- Mary Poppins Returns
أفضل موسيقي تصويرية:
Green Book
If Beale Street Could Talk
Isle of Doge
Black Panther
First Man
Mary Poppins Returns
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