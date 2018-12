تعرف على القائمة الكاملة لترشحيات "جوائز اختيار النقاد" لعام 2018‎

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مروان الطيب:

أعلنت "جمعية نقاد السينما" والمعروفة باسم "جوائز اختيار النقاد للأفلام" في دورته الـ24 هذا العام عن قوائمها لأفضل أفلام 2018. وحاز عدد من أهم الأعمال السينمائية هذا العام بعدد من الترشحيات؛ أهمها فيلم "The Favourite" بـ14 ترشيح منهم أفضل فيلم، أفضل مخرج، أفضل ممثلة، وأفضل ممثلة مساعدة.

كما حصل فيلم الأبطال الخارقين "Black Panther" على 12 ترشيحًا، وفيلم "First Man" على 10 ترشحيات، كما تساوى "Mary Poppins Returns- A Star is Born- Vice" بـ9 ترشيحات، وحصل فيلم الدراما "Roma" على 8 ترشحيات، وفيلم "Green Book" على 7 ترشيحات.

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن الأفلام الفائزة يوم الأحد الموافق 13 يناير المقبل، في عرض مباشر وحصريًا لعملاء شبكة "CW".

إليكم القوائم الكاملة للترشحيات:

أفضل فيلم:

Black Panther

BlaKkKlansman

The Favourite

First Man

Green Book

If Beale Street Could Talk

Mary Poppins Retunrs

Roma

A Star is Born

Vice

أفضل ممثل:

كريستيان بيل- Vice

برادلي كوبر- A Star is Born

ويليام ديفو- At Eternity’s Gate

ريان جوسلينج- First Man

إيثان هوك- First Reformed

رامي مالك- Bohemian Rhapsody

فيجو مورتنسن- Green Book

أفضل ممثلة:

ياليتزا اباريسيو- Roma

إميلي بلانت- Mary Poppins Returns

جلين كلوز- The Wife

توني كوليت- Hereditary

أوليفيا كولمان- The Favourite

ليدي جاجا- A Star is Born

ميليسا مكارثي- Can You Ever Forgive Me?

أفضل ممثل مساعد:

ماهر شالا علي- Green Book

تيموثي تشالاميت- Beautiful Boy

ادم درايفر- BlakKklansman

سام إيليوت- A Star is Born

ريتشارد اي جرانت- Can You Ever Forgive Me?

مايكل بي جودن- Black Panther

أفضل ممثلة مساعدة:

إيمي ادامز- Vice

كلير فوي- First Man

نيكول كيدمان- Boy Erased

ريجينا كينج- If Beale Street Could Talk

إيما ستون- The Favourite

ريتشل وايز- The Favourite

أفضل ممثل/ ممثلة صاعد:

إيلسا فيشر- Eighth Grade

توماسن ماكنزي- Leave No Trace

ايد اوكسنبولد- Wildlife

ميلسنت سيموندز- A Quiet Place

اماندلا ستنبرج- The Hate U Give

صاني سوجيك- Mid90s

أفضل فيلم عمل سينمائي:

Black Panther

Crazy Rich Asians

The Favourite

Vice

Widows

أفضل مخرج:

دامين شازيل- First Man

برادلي كوبر- A Star is Born

ألفونسو كوران- Roma

بيتر فاريللي- Green Book

يورجوس لانثيموس- The Favourite

سبايك لي- BlackKklansman

ادم مكاي- Vice

أفضل سيناريو سينمائي:

بو برنهام- Eighth Grade

ألفونسو كوران- Roma

ديبورا ديفيس وتوني مكنمارا- The Favourite

ادم مكاي- Vice

بول شريدر- First Reformed

نيك فاليلونجا وبيتر فاريللي- Green Book

براين وودز وجون كراسينسكي- A Quiet Place

أفضل سيناريو مأخوذ من نص أدبي:

ريان كوجلر- Black Panther

جيف وايتي ونيكول هولوفسنر- Can You Ever Forgive Me?

باري جينكنز- If Beale Street Could Talk

اريك روث وبرادلي كوبر- A Star is Born

جوش سينجر- First Man

سبايك لي وتشارلي واتشل- BlakKklansman

أفضل تصوير سينمائي:

ألفونسو كوران- Roma

جيمس لاكستن- If Beale Street Could Talk

ماثيو ليباتيك- A Star is Born

ريتشل موريسون- Black Panther

روبي راين- The Favourite

لينوس ساندجرين- First Man

أفضل تصميم إنتاجي:

Black Panther

Roma

Crazy Rich Asians

The Favourite

First Man

Mary Poppins Returns

أفضل مونتاج سينمائي:

A Star is Born

Vice

First Man

Roma

The Favourite

Widows

أفضل تصميم أزياء:

Mary Queen of Scots

Black Panther

Bohemian Rhapsody

The Favourite

Mary Poppins Returns

أفضل مكياج:

Black Panther

Bohemian Rhapsody

The Favourite

Mary Queen of Scots

Suspiria

Vice

أفضل مؤثرات بصرية:

Avengers: Infinity War

Black Panther

First Man

Mary Poppins Returns

Mission Impossible: Fallout

Ready Player One

أفضل فيلم رسوم متحركة:

The Grinch

Incredibles 2

Isle of Dogs

Mirai

Ralph Breaks the Internet

Spider- Man: Into the Spider-Verse

أفضل فيلم بلغة أجنبية:

Burning

Capernaum

Cold War

Roma

Shoplifters

أفضل أغنية:

All the Star- Black Panther

Girl in the Movies- Dumplin

I’ll Fight- RBG

The Place Where Lost Things Go- Mary Poppins Returns

Shallow- A Star is Born

Trip a Little Light Fantastic- Mary Poppins Returns

أفضل موسيقي تصويرية:

Green Book

If Beale Street Could Talk

Isle of Doge

Black Panther

First Man

Mary Poppins Returns​