السلطانة "هويام" تنشر صورة من أمام الأهرامات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-محمد مجدي:

شاركت الفنانة التركية مريم أوزرلي، المعروفة في الوطن العربي بالسلطانة هويام جمهورها بصورة لها خلال زياراتها الأهرامات عبر صفحتها الشخصية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وتتواجد الفنانة مريم أوزرلي في مصر حاليًا، لتسجيل حلقة لأحد البرامج، وتدرس عروضًا للمشاركة في عدد من الأعمال الفنية.

يذكر أن مسلسل "عطر الأمس" هو آخر الأعمال المعروضة لمريم أوزرلي في الوطن العربي