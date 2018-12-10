محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-بهاء حجازي:
أكد الفنان إيهاب فهمي عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، في تصرحات خاصة لـ"الخليج 365" وفاة الفنان محمود القلعاوي، بعد صراع مع المرض، أن النقابة تواصل حاليًا اتخاذ الإجراءات الخاصة بتصاريح الدفن.
يذكر أن الفنان الكبير محمود القلعاوى، قدم العديد من العروض المسرحية المتميزة مع الفنان محمد صبحى والفنان محمد نجم وتميز بأدواره في "أولاد دراكولا"،"عبده يتحدى رامبو"،"الجوكر "،"واحد لمون والتاني مجنون"، "أنت حر"، "العم النبيل"، و"عفاريت من ورق"..
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