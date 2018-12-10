محمد هنيدي من دبي: أستفيد من تغريدات الجمهور وأعود لصعيدي في الجامعة الأمريكية

محمد اسماعيل - القاهرة - دبي (د ب أ)

يشارك الفنان محمد هنيدي حاليًا في قمة رواد التواصل الاجتماعي التي انطلقت في دبي اليوم الاثنين

وتحدث الفنان المصري في جلسة بعنوان "الفن والتواصل الاجتماعي" مشيرًا إلى أنه ينشط على منصة "تويتر" ليتواصل مع جمهوره بشكل مستمر.

وقال إن كثير من تغريدات جمهوره تفيده في عمله، ويستقي من التعليقات أفكارًا لأفلامه.

كشف الفنان المصري محمد هنيدي عن عزمه العودة لخشبة المسرح بعد غياب 16 عاما، بتقديم عمل مسرحي جديد الشهر المقبل.

وقال هنيدي لوكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ" في دبي أنه يجري حاليًا بروفات عمل مسرحي كبير، تمهيدًا لتقديمه الشهر المقبل على مسرح بالقاهرة، مؤكدًا أنه سوف يتنقل بالعرض بين عدة دول عربية.

ولفت إلى أنه يريد من خلال هذا العمل "العودة لجمهور المسرح بعد غياب طويل، منذ تقديم مسرحية (طرائيعو) بالقاهرة".

وأعلن هنيدي أنه يستعد لتقديم الجزء الثاني من فيلم "صعيدي في الجامعة الأمريكية" الذي حقق نجاحًا كبيرًا في مصر والعالم العربي وقت عرضه قبل 20 عاما، وكان سبب نجوميته.

وذكر أن المؤلف المصري مدحت العدل، كاتب الفيلم الأول، هو من يعمل على كتابة الجزء الثاني، لافتا الى أنه سوف ينتهي من كتابة السيناريو الشهر المقبل، لتبدأ جلسات عمل الفيلم.