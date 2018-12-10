وزيرة الثقافة تطلق اسم المخرج الراحل السيد راضي على المسرح العائم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

أصدرت د.إيناس عبد الدايم وزير الثقافة قرارًا بإطلاق اسم المخرج الراحل السيد راضي ،على المسرح العائم بالمنيل،وذلك بمناسبة إعادة تشغيله في فبراير المقبل.

ومن المقرر إعادة تشغيل مسرحى العرائس والطليعة خلال يناير المقبل يتبعهما العائم فى فبراير 2019 .

وقامت د.إيناس بعقد اجتماعًا مع الفنان إسماعيل مختار"رئيس البيت الفني للمسرح"واللواء رشدي عامر"مسئول جهاز مشروعات الخدمة الوطنية"،لاطلاع على آخر المستجدات الخاصة بأعمال الصيانة والتطوير بمسارح العرائس والطليعة قبل افتتاحهما، ووضع حلولًا نهائية لجميع العقبات استعداداً للافتتاح .

وعبرت وزير الثقافة عن سعادتها باعادة انضمام ثلاثة من اعرق المسارح المصرية إلى منظومة العمل،مؤكدة الدور التنويرى لابو الفنون والذى يساهم فى بناء الإنسان والإرتقاء بالمجتمع وأشارت أنه جارى إعداد مجموعة من العروض الجادة التى تحمل العديد من القيم السامية والمعانى النبيلة لتقديمها بعد الافتتاح .

يشار أن مسارح العرائس، والطليعة والعائم توقفت عن استضافة العروض بسبب أعمال التجديد والتطوير التى أوشكت على الانتهاء حيث تم تزويدها بعدد من أحدث التقنيات الفنية إلى جانب تجهيزات تناسب ذوى القدرات الخاصة .