محامي سعد لمجرد يكشف سبب إطلاق سراحه في قضية التحرش الجنسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-الخليج 365:

صرح المحامي الفرنسي تيري هيرزوج الذي تولى قضية الفنان سعد المجرد الثانية، والمتهم فيها بالتحرش بفتاة فرنسية تحت تاثير المخدر، بأن سعد لم يتعاطى مخدرات في واقعة "سان تروبي"، وذلك أثناء لقائه في برنامج "إم بي سي تريندنج".

وأكد "تيري" أن الفنان سعد لمجرد حصل على السراح المؤقت لأن محكمة الاستئناف وجدت أن الحجة التي قدمتها الفتاة لم تعد لها قيمة بعد التأكد من عدم تعاطيه للمخدرات، كما وجدت تناقضًا بين كلامها والرسائل والمكالمات المتبادلة بينهما.

وقد استعانت المحكمة بالطب الشرعي للتاكد من عدم تعاطي سعد للمخدرات .

يُذكر أن سعد لمجرد حصل مؤخرًا على الإفراج المؤقت من إحدى المحاكم الفرنسية بعد القبض عليه بتهمة التحرش الجنسي بفتاة فرنسية.