الشرنوبي يحتفل بلقب أفضل مطرب في 2018

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-محمد مجدي:
احتفل المطرب محمد الشرنوبي، بحصوله علي لقب أفضل مطرب صاعد لعام 2018، من قبل شركة Music Apple، وذلك عبر صفحته الشخصية بموقع "توتير".
وكتب في تغريدة:" "الحمد الله تم اختارى من شركة Music Apple، كالمطرب الصاعد لعام 2018، جنب أسماء فنانين بعتبرهم مثل أعلى، بعتبر اللقب ده دافع أكبر عشان أجتهد أكثر".
وأضاف:"لكل الناس إلي عندها أحلام نفسها تحققها، أوعى تسيبوا أحلامكم لأن لكل مجتهد نصيب، أفضل ورا حلمك".
يُذكر أن الفنان محمد الشرنوبي أطلق مؤخرًا أغنيته "النفسية" والتي حققت نجاحًا كبيرًا فور طرحها.
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