أحمد سعد وسمية الخشاب في معبد الأقصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-الخليج 365:

نشرت النجمة سمية الخشاب صورًا من داخل معبد الأقصر أثناء زيارتها له اليوم الاثنين، بصحبة زوجها المطرب أحمد سعد، وذلك عبر حسابها الخاص بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وعلقت سمية قائلة:"ما شاء اله على أثارنا الجميلة"

يذكر أن سمية أطلقت مؤخرًا أغنية جديدة بعنوان "قلبي يا ناس".

https://www.instagram.com/p/BrNdXtJAl16/