أحمد سعد وسمية الخشاب في معبد الأقصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-الخليج 365:
نشرت النجمة سمية الخشاب صورًا من داخل معبد الأقصر أثناء زيارتها له اليوم الاثنين، بصحبة زوجها المطرب أحمد سعد، وذلك عبر حسابها الخاص بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".
وعلقت سمية قائلة:"ما شاء اله على أثارنا الجميلة"
يذكر أن سمية أطلقت مؤخرًا أغنية جديدة بعنوان "قلبي يا ناس".
https://www.instagram.com/p/BrNdXtJAl16/
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