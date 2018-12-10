بالصور.. باسل خياط يحتفل بعيد ميلاد زوجته في دبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-محمد مجدي: شارك الفنان باسل خياط جمهور بصور له خلال احتفاله بعيد ميلاد زوجته عبر صفحته الشخصية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". وظهر باسل بالصور مع زوجته خلال احتفالهما بأحد المطاعم بدبى، وأمامهما قالب حلوى، مكترب عليها "عيد ميلاد سعيد". يذكر أن آخر أعمال الفنان باسل خياط كانت مشاركته في مسلسل "الرحلة"، وشاركه البطولة مي سليم، ريهام عبدالغفور، وليد فواز، حنان مطاوع، ثراء جبيل، محمود حجازي، إسلام جمال، محمد مهران، وإخراج حسام علي

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