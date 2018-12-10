بالفيديو.. "طبطب عليا" أجدد كليبات آية عبد الرؤوف وحكم الخطيب

آية عبد الرؤوف كتب - أحمد أيوب: طرحت المطربة آية عبد الرؤوف، منذ أيام، أغنية جديدة بعنوان "طبطب عليا"، علي طريقة الفيديو كليب، وذلك عبر علي طريقة الفيديو كليب، وذلك عبرموقع اليوتيوب. يذكر أن "طبطب عليا"، من كلمات حسام سعيد وألحان حكم خطاب وتوزيع موسيقي أحمد عبدالسلام.

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