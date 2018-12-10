وفاة الفنان محمود القلعاوي عن عمر يناهز الـ 79 عاما

محمود القلعاويكتبت-إسراء البيهوني:
توفي منذ قليل، الفنان القدير محمود القلعاوي عن عمر يناهز الـ٧٩ عاما بعد صراع طويل مع المرض، ومن المقرر تشييع جثمانه غدا بعد صلاة الظهر من مسجد عمر بن عبد العزيزخلف نادي هيليوبوليس.
جدير بالذكر أن محمود القلعاوي ممثل مصري كوميدي هو ابن الفنان عبد الحليم القلعاوي وشقيق إحسان القلعاوي، وهو حاصل على ليسانس
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