وفاة الفنان محمود القلعاوي عن عمر يناهز الـ 79 عاما

كتبت-إسراء البيهوني:

توفي منذ قليل، الفنان القدير محمود القلعاوي عن عمر يناهز الـ٧٩ عاما بعد صراع طويل مع المرض، ومن المقرر تشييع جثمانه غدا بعد صلاة الظهر من مسجد عمر بن عبد العزيز

خلف نادي هيليوبوليس.

جدير بالذكر أن محمود القلعاوي ممثل مصري كوميدي هو ابن الفنان عبد الحليم القلعاوي وشقيق إحسان القلعاوي، وهو حاصل على ليسانس

الحقوق عام 1964 ومن أفلامه "برج المراهقين" و"العبقري خمسة" و"ريا وسكينة" و"لامن شاف ولا من دري" و"هدى" ومعالي الوزير" وقدم العديد من المشاركات مع أبرز نجوم المسرح الكوميدي ولعب أدوارا مميزة مع النجم الكوميدي محمد نجم والنجم الكوميدي محمد صبحي.