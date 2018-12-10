أحمد مجدي يفوز بجائزة أحسن ممثل

أحمد مجدي

كتبت - إيمان العوضي

عبر الفنان أحمد مجدي عن سعادته بعد تكريمه كأحسن ممثل من جوائز السينما الفرانكفونية، وذلك خلال حسابه الشخصي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

حيث نشر مجدي صورة له من الفيلم وعلق عليها قائلًا: "مبسوط جدًا بجائزة أحسن ممثل عن دوري في فيلم علي معزة وإبراهيم من جوائز

السينما الفرانكفونيه".يذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد مجدي "فيلم لا أحد هناك"، الذي يعد التجربة الأولي للإخراج بالنسبة له وتم عرضه لأول مرة خلال فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدورته ال40.