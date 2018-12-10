شاهد.. ليلي علوي تتصدرغلاف مجلة "vogue" بإطلالة أنيقة

ليلي علوي كتبت-إسراء البيهوني: تصدرت النجمة ليلى علوي غلاف مجلة vogue العالمية في نسختها العربية، وخضعت لجلسة تصوير مميزة لصالح المجلة. تصوير مميزة لصالح المجلة. وظهرت النجمة البالغة من العمر

56 عامًا بإطلالة ساحرة، وبدت في كامل أناقتها، ونالت الجلسة إعجاب عدد كبير من جمهورها على موقع الصور "إنستجرام".

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