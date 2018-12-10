شاهد.. ليلي علوي تتصدرغلاف مجلة "vogue" بإطلالة أنيقة

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ليلي علويكتبت-إسراء البيهوني:
تصدرت النجمة ليلى علوي غلاف مجلة vogue العالمية في نسختها العربية، وخضعت لجلسةتصوير مميزة لصالح المجلة.
وظهرت النجمة البالغة من العمر
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