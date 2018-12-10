بالفيديو.. آمال ماهرتقترب من النصف مليون مشاهدة بـ"أصل الإحساس"

آمال ماهر كتب - أحمد أيوب: اقتربت أغنية"أصل الإحساس"، للنجمة آمال ماهر، من تخطي حاجر النصف مليون مشاهدة وذلك بعد طرحها عبر صفحتها الرسمية خلال موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب، والأغنية من صفحتها الرسمية خلال موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب، والأغنية منإنتاج "فيولين" للإنتاج الفني والإعلامي. وأعلنت النجمة آمال ماهر طرح ألبومها الجديد خلال الأيام القليلة المقبلة، وهو الألبوم الذي يحمل اسم "أصل الإحساس".

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