رابح صقر يطرح ألبومه الجديد تزامنا مع أعياد الكريسماس

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كتبت-إسراء البيهوني:
الحفل حضورا جماهيريا كبيرا.
يستعد المطرب الخليجي رابح صقر لطرح ألبوم جديد بالكريسماس، ويأتي ذلك تزامنا مع حفله بالقاهرة.
يذكر أن يحيى النجم حفلًا غنائيا يوم 31 من شهرديسمبر الجاري، بأحد الفنادق الكبرى في القاهرة على هامش الاحتفالات برأس السنة، ومن المتوقع أن يشهد
ويقدم رابح قصر خلال الحفل عددًا من أشهر أغنياته التي يتفاعل معها الحضور، ومن أبرزها "ما هو أنت" و"ما عاد تسأل" و"هو هذا" و"صدقنى" و"منتهى الرقة" و"باين عليك" وغيرها.
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