الليلة..ابتهالات وأناشيد دينية لـ سلطان العارفين فى ساقية الصاوى

كتبت-إسراء البيهوني: تستعد بعد قليل فرقة الإنشاد الديني سلطان العارفين لإحياء كبري حفلاتها للإنشاد الديني بساقية عبد المنعم الصاوي. ومن المقر أن فرقة الإنشاد الديني تقدم من خلال الحفل باقة من الابتهالات والأناشيد الدينية. يذكر أن فرقة سلطان العارفين عام 1982م بقيادة المنشد والملحن أحمد سليمان للأناشيد والتواشيح والابتهالات الدينية فى الجمهورية العربية السورية، ونالت ترخيصًا بذلك من الجهات المختصة عام 1982.

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