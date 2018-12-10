أحمد وفيق:"سعيد بردود الأفعال حول كأنه امبارح"

كتبت-إسراء البيهوني:
كشف الفنان أحمد وفيق عن مدي سعادته بردود الفعل التي وصلت إليه عن شخصيتة بمسلسل "كأنه إمبارح".
وأضاف "وفيق" في تصريحات صحفية، أن القصة التي ناقشها العمل جذبت الجمهور لأنهاتمس فئة كبيرة من المجتمع وأصبح يعاني منها، فالجمهور المصري عاشق للأعمال الاجتماعية.
مسلسل "كأنه إمبارح" بطولة مسلسل "كأنه إمبارح" أمام
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