أحمد وفيق:"سعيد بردود الأفعال حول كأنه امبارح"

كتبت-إسراء البيهوني:

كشف الفنان أحمد وفيق عن مدي سعادته بردود الفعل التي وصلت إليه عن شخصيتة بمسلسل "كأنه إمبارح".

وأضاف "وفيق" في تصريحات صحفية، أن القصة التي ناقشها العمل جذبت الجمهور لأنها

تمس فئة كبيرة من المجتمع وأصبح يعاني منها، فالجمهور المصري عاشق للأعمال الاجتماعية.

مسلسل "كأنه إمبارح" بطولة مسلسل "كأنه إمبارح" أمام

أحمد وفيق، رانيا يوسف، وفاء صادق، إسلام جمال، محمد سليمان، محمد الشرنوبي، مي الغيطي، أحمد خليل، ومحسن منصور، وهو من تأليف ورشة كتابة تحت إشراف الكاتبة مريم نعوم، وأخرجه في البداية حاتم علي، ثم أكمله المخرج أكرم فريد.