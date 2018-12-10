شاهد.. تامر حسني يسخر من أغنيته "وأخيرا"بطريقة كوميدية

تامر حسني

كتب - أحمد أيوب:

سخر الفنان تامر حسني، عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات"إنستجرام"، من أغنيته "وأخيرا"بطريقة كوميدية، حيث نشر منشور لإحدى الصور التي يستخدمها المتابعون على مواقع التواصل الاجتماعي للسخرية من كلمات أغنيته "وأخيرا" بطريقة كوميدية، وعلق عليها: "فعلا هيحكوا الناس عليه. ومش هيكون في

سيرة على لسان الناس غير الحب ده".

يذكر أن أغنية "وأخيرا" ضمها تامر حسني لألبومه الأخير "عيش بشوقك" الذي طرح في صيف 2018، كما استخدمها في فيلمه الأخير "البدلة"، ضمن أحداث العمل، وهي من

كلمات وألحان عبد الرحمن شوقي ومن توزيع شريف مكاوي.

ومن ناحية أخرى، احتفل تامر حسني وزينة وخالد الصاوي وعائشة بن أحمد مع فريق عمل فيلم "نصب تذكاري" ببدء التصوير، الذي من المقرر أن ينطلق أول يوم تصوير له الأسبوع المقبل.